Це було сказано невипадково: ескперт пояснив заяву Лукашенка про можливий вступ у війну і оцінив загрозу

Заява самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його армія долучиться до російської війни у разі прямого нападу на Білорусь, прозвучала для Путіна. Мовляв, "я зробив публічну заяву і відмовляюся від намірів брати участь у війні".

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua озвучив політичний експерт Максим Джигун.

"Я вважаю, що ця фраза була сказана не випадково. Вона прозвучала напередодні візиту Лукашенка до Росії. Це такий дипломатичний жест до Путіна про те, що "як би ти мене не вмовляв вкотре долучитися, публічну заяву я вже зробив і відмовився від цих намірів". Тобто, це перестраховка з боку Лукашенка для того, щоб у Путіна було менше бажань якось переламувати Лукашенка через коліно і змушувати його вступати у війну. Тому це не більше, аніж застереження з боку самопроголошеного президента Білорусі про те, що він в цьому участі брати не буде", - зауважив він.

Джигун вважає, що Путін використовує Білорусь як фактор шантажу для України. Він чудово розуміє, що загроза наступу на Україну з півночі - це дестабілізувальний фактор. Українська влада оцінюючи ризики, повинна тримати військових на північному кордоні, не даючи повноцінно перейти у наступ.

"Але, глибоко розуміючи це, Путін все ж таки хоче використовувати Білорусь як фактор шантажу для України. Тому що, будемо відвертими, глобально не спадає напруга з приводу можливого наступу з північно-західних регіонів України на наші території. Це тримає в напрузі суспільство, це розосереджує наші зусилля на інших фронтах, вимагає, звісно ж, певних фінансових витрат для того, щоб окопуватися, аби ставити ешелони оборони. Це для нас є дестабілізувальним фактором. Путін це прекрасно розуміє і в такий спосіб просто відтягує свою поразку на інших фронтах, не даючи повноцінно перейти в наступ українським військовим з більшими ресурсами і з більшими силами", - додав він.

Лукашенко назвав умову для вступу у війну

У четвер, 16 лютого, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він готовий вести бойові дії разом з окупантами, "якщо хоч один український солдат переступить кордон". Також він додав, що готовий дозволити російському президенту Володимиру Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу Росії на Україну.

Український президент Володимир Зеленський відреагував на цю заяву Лукашенка та попередив його про наслідки, якщо білоруська армія рішиться піти у наступ. Глава держави вважає, що це "буде велика помилка Білорусі".

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