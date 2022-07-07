"Це був досить великий об'єкт": у небі над Новою Зеландією згорів метеор (відео)

Дуже яскравий метеор очевидці помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним гуркотом.

Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках.

Про це пише Reuters.

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"Я вибіг на вулицю і побачив його слід, а потім пролунав гуркіт, як на початку землетрусу", - розповів місцевий житель Майк Казінс.

Один з очевидців повідомив, що метеор згорів і розпався в повітрі.

Астроном з обсерваторії Алан Гілмор пояснив, що яскравий метеор, що проходить через атмосферу дуже швидко, був рідкісним явищем над міською територією.

"Він світився дуже яскраво, значить, це був досить великий об'єкт", - сказав Гілмор.

За його словами, звук, який почули люди, показав, що метеор пролетів на відстані 60 кілометрів від землі.

Раніше стало відомо, що 6 червня 2022 року до нашої планети наблизився астероїд, який належить до групи Атона. Потенційно небезпечний астероїд вчетверо перевищував розмір синього кита.

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