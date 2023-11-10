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"Це був не я": Байден пожартував, коли під час його виступу щось упало

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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"Це був не я": Байден пожартував, коли під час його виступу щось упало

Джо Байден / Associated Press

Жарт Байдена над самим собою викликав сміх та оплески у залі.

Президент США Джо Байден з гумором відреагував на гуркіт в залі під час свого публічного виступу. Американський президент відразу всіх заспокоїв, і повідомив, що це був не він, натякуючи на курйозні випадки, що траплялися з ним раніше.

"З вами все добре? Я хочу, щоб журналісти знали, що це був не я", – зазначив очільник Білого дому.

Жарт Байдена над самим собою викликав сміх та оплески у залі.

Під час виступу Байдена щось упало: президент США пожартував, що це був не він

Під час виступу Байдена щось упало: президент США пожартував, що це був не він

Нагадаємо, що інколи нинішній президент США часто потрапляє у курйозні ситуації через свої падіння під час різних заходів.

Так, 1 червня на церемонії випуску Академії американських ВПС 80-річний президент США упав, спіткнувшись об чорний мішок із піском, але жваво підвівся.

22 лютого цього року президент Байден під час посадки в літак в аеропорту Варшави спіткнувся та упав на сходах.

Такі курйози одразу підхоплює російська пропаганда, поширюючи тезу, що мовляв через свій вік Байден не здатний виконувати обов'зки президента.

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Дата публікації
Перегляди
324
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