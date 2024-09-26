"Це досяжно": Зеленський повідомив, якої саме допомоги Україна очікує від партнерів (відео)

Зеленський розповів лідерам США про останні події на полі бою України, у Курській області РФ, а також пояснив потреби українського народу.

Під час зустрічі з віце-президенткою та кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс голова України Володимир Зеленський назвав складові для порятунку тисяч життів українців і зведення російського терору до нуля.

Про це йшлося в промові Зеленського одразу після переговорів у Білому домі із президентом США Джо Байденом.

"Ми повинні зупинити цю війну, ми повинні досягти справедливого миру. Ми повинні захищати наших людей від Путіна. Ми вдячні Америці за підтримку України весь цей час. Ми мали дуже важливу зустріч одразу після розмови з президентом Байденом і обговорення плану перемоги, яким я поділився і з віце-президенткою Гарріс. Для нас також дуже важливо бути повністю зрозумілими і працювати в повній координації зі США", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що 26 вересня вранці мав зустріч із американськими конгресменами двох палат і висловив їм вдячність за двопартійну підтримку.

"Нам потрібний справедливий мир", — наголосив президент України.

Він розповів лідерам США про останні події на полі бою України, у Курській області РФ, а також пояснив потреби українського народу.

"Сьогодні у нас є новий потужний пакет підтримки. І ми маємо спільний погляд на те, що нам потрібно зробити. Ми маємо продовжувати тиск на Росію, аби зупинити війну і закласти дійсно міцний справедливий мир. Для нас це головний пріоритет як і для інших волелюбних націй — досягнення не заморозки а реального миру", — сказав він.

Зеленський перелічив, чого саме найбільше зараз потребує Україна, що протистоїть ворогу.

"Отже, нам необхідно зберігати потужні санкції проти Росії і використовувати надходження від заморожених російських активів для захисту України від російського зла. Ми також зобов'язані наполегливо працювати, аби притягнути до відповідальності всіх російських злочинців", — повідомив Зеленський.

Також він проінформував віце-президентку про останні російські атаки "Шахедів" на українську енергетичну інфраструктуру.

"Нам потрібно терміново посилити протиповітряну оборону України, щоби врятувати тисячі життів і звести російський терор до нуля. Це досяжно", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президенткою Камалою Гарріс 26 вересня у Білому домі. Перед цим він говорив із президентом США Джо Байденом, який повідомив про новий пакет військової допомоги на 2,4 млрд доларів для України.

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