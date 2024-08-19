"Це дозволить закупити зброю у великих масштабах": Шольц зробив заяву про подальшу допомогу Україні

Він наголосив, що Німеччина "була і залишається" країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що німецький уряд надаватиме допомогу Україні й надалі. Зокрема, із використанням кредиту на 50 млрд євро у межах "Групи семи" (G7).

Про це Олаф Шольц написав у соцмережі X.

Так Шольц відреагував на публікації ЗМІ щодо можливого припинення подальшої допомоги Києву.

"Ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 млрд євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", – написав Шольц.

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ йшлося про те, що канцлер Олаф Шольц наказав скасовувати нові заявки на військову допомогу Україні. Це пояснювалося потребою економії.

Речник МЗС України Георгій Тихий своєю чергою сказав, що подібні матеріали ЗМІ є некоректними та маніпулятивними, а обсяг підтримки нашої країни 2025 року буде відомий лише після затвердження бюджету, яке очікується в листопаді.

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