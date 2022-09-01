"Це дуже серйозна сума": Польща вимагатиме від Німеччини репарації за Другу світову війну

Лідер правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський заявив, що Німеччина має виплатити Польщі репарації за завдані збитки під час Другої світової війни. Сума репарацій оцінюється у понад 6,2 трлн злотих (понад 1,5 трлн дол. станом на 2021 рік).

Політик зауважив, що оцінену Польщею суму завданих втрат визначено "консервативним методом, і її можна значно збільшити".

Про це Качинський сказав 1 вересня під час презентації рапорту про втрати, яких зазнала Польща внаслідок агресії та німецької окупації під час Другої світової війни, пише "Укрінформ".

"Це дуже серйозна сума – 6 трлн 200 млрд злотих. Але з погляду Німеччини і беручи до уваги те, що такого роду відшкодування виплачується десятиліттями, а відшкодування Франції за Першу світову війну завершили виплачувати близько 10 років тому, то ця сума для німецької економіки є цілком можливою і вона її суттєво не обтяжить", – вважає лідер PiS.

Він додав, що цей рапорт не включає втрат, яких під час війни Польща зазнала від радянського агресора.

Рапорт складається з трьох томів: оцінювання матеріальних і нематеріальних втрат, завданих Німеччиною Польщі в роки війни; фотодокументація злочинів гітлерівців, каталог з переліком злочинів німців у Польщі. Про це розповів керівник групи експертів, депутат PiS Аркадіуш Мулярчик. Він додав, що над рапортом працювали понад 30 фахівців – економістів, архівістів, істориків, оцінювачів майна тощо.

За словами Мулярчика, у перерахунку на долари США станом на 2021 рік, загальна сума репарацій, яку вимагає Варшава, становить 1 трлн 532 млрд 170 млн дол.

Найбільшу частину цієї суми становить оцінка втрати життя 5,2 млн громадян Польщі (понад 900 млрд дол.), а також інфраструктури країни (понад 170 млрд дол.).

Нагадаємо, у липні заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Україна може розраховувати на заморожені російські золотовалютні резерви як частину репарацій. І робота над цим триває.

Репарації – на що претендує Україна через війну з Росією

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