"Це дуже серйозно": у МЗС Румунії заявили, що війна в Україні зачепила їхню країну

Ситуація з безпекою погіршується, зазначили у відомстві.

Війна Російської Федерації проти України торкнулася безпосередньо Румунії.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

Лумініца Одобеску висловилася про падіння на території своєї країни уламків БПЛА, подібних до тих, якими росіяни атакують українську портову інфраструктуру на Дунаї.

"Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян", — сказала вона.

Очільниця МЗС підкреслила, що згаданий інцидент є порушенням повітряного простору Румунії. Міністр також згадала про те, що румунська влада "рішуче засудила" всі удари ЗС РФ по українській цивільній інфраструктурі.

"Ситуація з безпекою в нашому регіоні погіршується... Те, що Росія останнім часом робить у нашому регіоні — обурливо", — заявила Одобеску.

На території Румунії впали російські безпілотники: що відомо

4 вересня очільник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що під час нічної масованої Збройних Сил Російської Федерації стався вибух кількох російських безпілотних літальних апаратів-камікадзе типу "Shahed 136" на території Румунії, неподалік від Ізмаїльського порту.

Того ж дня в Міноборони Румунії повідомили, що російські безпілотники не становили прямої загрози країні. Крім цього, відомство заявило, що країна вжила "додаткових заходів для посилення пильності" у своєму національному просторі.

Напередодні влада країни, яка є членом НАТО, також оголосила про будівництво укриттів для цивільних на прикордонні.

Слід зауважити, що після інцидентів в Румунії кілька разів викликали російського дипломата. В МЗС вкотре наголосили на протесті проти чергового порушення повітряного простору Румунії російськими дронами.

Росіяни атакували безпілотниками припортову і прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району Одещини в ніч проти 26 вересня. Дрони пошкодили будівлю пункту пропуску, склади та близько 30 вантажівок.

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