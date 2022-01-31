"Це дуже тривожна заява" - Кремль про нові ймовірні санкції Британії, спрямовані проти російських олігархів

"Це дуже тривожна заява" - Кремль про нові ймовірні санкції Британії, спрямовані проти російських олігархів

У Кремлі вважають, що заяви британського МЗС про можливі санкції на адресу Росії демонструють непередбачуваність Лондона.

У Міністерстві закордонних справ РФ стривожені заявою Великої Британії про запровадження нового пакету санкції проти Росії, який спрямований проти російських олігархів.

Про це заявив голова російського відомства, пише ТАСС.

За його словами, заяви британського МЗС про можливі санкції на адресу Росії демонструють непередбачуваність Лондона.

"Це дуже тривожна заява з Лондона. Я думаю, тривожна не лише для нас, для наших компаній. Це демонструє непередбачуваність Лондона, і, напевно, це привід для серйозного занепокоєння взагалі для міжнародних фінансових структур та бізнес-структур", - сказав Пєсков.

Окрім цього, дипломат Кремля вважає, що у разі введення фінансових обмежень проти РФ Велика Британія загрожує власному бізнесу. Оскільки, на його думку, кілька великих британських компаній виступають як стратегічні партнери, співінвестори, акціонери багатьох російських компаній.

Нагадаємо, 31 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії планує запровадити жорсткі санкції проти Росії. Під загрозою опинилася власність російських олігархів у Лондоні. Таким чином прем'єр-міністр Борис Джонсон прагне стримати Москву від вторгнення до України.

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