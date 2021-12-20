"Це фанатики, який прикриває Захід": Білорусь заявила про напад на посольство країни в Лондоні

Тимчасового повіреного у справах Великобританії вже викликали до МЗС Білорусі і висловили йому "рішучий протест".

В МЗС Білорусі заявили, що увечері 19 грудня на посольство країни в Лондоні скоєно напад. Повідомляється, що одному з дипломатів, яких атакували правопорушники, було завдано серйозних тілесних ушкоджень.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба білоруського МЗС.

"Спочатку групою осіб було зіпсовано фасад будівлі закордонної установи, а потім фізично атаковані білоруські дипломати, що прибули на місце. Одному з них було завдано серйозних тілесних ушкоджень, була потрібна термінова медична допомога", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в МЗС Білорусі, потерпілий нібито отримав перелом носа, струс мозку легкого ступеня та травматичний перелом зуба.

У білоруському закордонному відомстві зазначають, що нападники намагалися втекти з місця події, проте частину з них дипломатичній поліції Лондона вдалося затримати. У Білорусі заявляють, що ці люди ймовірно входять до радикального емігрантського угруповання "Надзея".

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"Ця спроба розправи, вчинена щодо осіб, які за обов'язком своєї служби захищають інтереси білоруських громадян і працюють над покращенням міждержавних відносин, ще раз промовисто демонструє справжнє лице та методи дій фанатиків, яких низка країн колективного Заходу вперто намагається видавати за мирних протестувальників", — заявили в Білорусі.

Тимчасового повіреного у справах Великобританії викликали до МЗС Білорусі. Повідомляється, що дипломату висловили "рішучий протест з вимогою про проведення ретельного розслідування інциденту, притягнення до відповідальності винних осіб, а також інформування білоруської сторони про хід проведення процесуальних дій та їх результати".

Нагадаємо, в Білорусі 14 грудня Гомельський обласний суд виніс вироки критикам та опозиціонерам режиму Лукашенка. Так, чоловіка Світлани Тихановської Сергія Тихановського зусудили до 18 років колонії посиленого режиму.

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