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"Це - г*вніще, а не зброя": російський пропагандист тестував гранатомет НАТО, але щось пішло не за планом (відео)

"Це - г*вніще, а не зброя": російський пропагандист тестував гранатомет НАТО, але щось пішло не за планом (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1237
Час на прочитання
1 хв
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"Це - г*вніще, а не зброя": російський пропагандист тестував гранатомет НАТО, але щось пішло не за планом (відео)

Фото: скрин із відео

Спробувавши вистрілити, пропагандист получив добре по обличчю.

Російський пропагандист вирішив протестувати гранатомет AT4 шведського виробнитва і його ледь не вбило. Після цього він зробив висновки, що "натівська зброя - це г*вніще". 

Епічне відео поширюють у тг-каналах.

Росіянин взяв в руки гранатомет і поцікавився: "Що, коли спробувати зі шведського гранатомета АТ-4 вистрілити так само, як ми це робимо з РШГ-2 і РПГ-26?". Спробувавши, получив добре по обличчю. Не знаючи, як користуватися цією зброєю, він взяв гранатомет на праве плече, вистрілив і його ледь не вбило віддачею. 

Після цього, лежачи на полі, сказав : "Ось чому я кажу, що натівське озброєння - г*вніще". 

Нагадаємо, Скабєєва б'ється в істериці через контрнаступ ЗСУ, який ще навіть не почався.

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Дата публікації
Перегляди
1237
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