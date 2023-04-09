"Це - г*вніще, а не зброя": російський пропагандист тестував гранатомет НАТО, але щось пішло не за планом (відео)

Російський пропагандист вирішив протестувати гранатомет AT4 шведського виробнитва і його ледь не вбило. Після цього він зробив висновки, що "натівська зброя - це г*вніще".

Епічне відео поширюють у тг-каналах.

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Росіянин взяв в руки гранатомет і поцікавився: "Що, коли спробувати зі шведського гранатомета АТ-4 вистрілити так само, як ми це робимо з РШГ-2 і РПГ-26?". Спробувавши, получив добре по обличчю. Не знаючи, як користуватися цією зброєю, він взяв гранатомет на праве плече, вистрілив і його ледь не вбило віддачею.

Після цього, лежачи на полі, сказав : "Ось чому я кажу, що натівське озброєння - г*вніще".

Нагадаємо, Скабєєва б'ється в істериці через контрнаступ ЗСУ, який ще навіть не почався.