"Це ганебно": Байден жорстко відповів Трампу на погрози щодо країн НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Дональд Трамп вклонився російському диктатору Путіну, коли заявив, що заохочуватиме Росію вторгатись до країн, які не виконують обовʼязки перед НАТО.

Про це інформує CNN.

Видання повідомляє, що Трамп на мітингу в Південній Кароліні заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що завгодно" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується рекомендацій щодо витрат на оборону.

В свою чергу президент Байден назвав такі заяви "шокуючими і небезпечними".

"Чи ви можете собі уявити, щоб експрезидент Сполучених Штатів казав таке? – запитав Байден. – Весь світ це почув. Найгірше те, що він саме це й мав на увазі".

"Жоден інший президент у нашій історії не кланявся перед російським диктатором, – зауважив Байден. – Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи".

Крім того, президент заявив, що для Трампа "принципи ніколи не мають значення".

Байден додав, що американські супротивники "всі аплодували", коли почули коментарі Трампа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидати у президенти США Дональд Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

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