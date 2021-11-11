"Це гібридна атака": Польща і Туреччина домовились спільно протистояти використанню білоруських мігрантів як зброї

"Це гібридна атака": Польща і Туреччина домовились спільно протистояти використанню білоруських мігрантів як зброї

Про це глави МЗС двох країн домовились телефоном.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу домовилися про співпрацю з метою припинити використання міграції як зброї.

Про це повідомляє МЗС Польщі у Twitter.

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З ініціативи Мевлюта Чавушоглу відбулась телефонна розмова між Турецькою та Польською сторонами. Глави МЗС країн обговорили кроки, які слід буде зробити державам задля "припинення використання міграції як зброї".

" Польща та Туреччина працюватимуть разом, щоб протистояти використанню білоруським режимом нелегальної міграції для гібридної атаки на НАТО ", — наголосили у польському зовнішньополітичному відомстві.

Варто зазначити, що Єврокомісія звинувачує владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називає це "гібридною агресією".

Нагадаємо, ситуація на кордоні двох країн ускладнилася минулого понеділка, коли до Польщі вторглися невідомі озброєні особи у військовій формі. Тоді нелегали почали масово штурмувати польський кордон. У Варшаві це охрестили "найбільшою з усіх досі відомих спроб масового силового проникнення до країни". Після цього в ЄС вирішили посилити санкції проти режиму Лукашенка.

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У Кремлі прокоментували нові санкції ЄС проти режиму Лукашенка, назвавши це "спробами придушення країни".

Українські спецслужби і структури МВС вже приведені в підвищену бойову готовність, аби дати відсіч напливу нелегалів з Білорусі.

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