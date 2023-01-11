Це готувалося місяцями: у Польщі попередили про російську небезпеку напередодні виборів

Російська пропаганда у Польщі може посилитися 2023 року через цьогорічні парламентські вибори в РП, які заплановані на осінь.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарін в інтерв’ю PAP.

"Зважаючи на те, з чим ми зіткнулися у 2022 році, у 2023 році слід очікувати подальшого зростання загроз як у кіберпросторі, так і в пропагандистській діяльності Росії та Білорусі", – оцінив він.

За його словами, треба враховувати, що пропаганда РФ "проводяться протягом певного періоду часу", а не, коли організовуються вибори чи у самий день голосування.

"Це події, ґрунт для яких готувався місяцями. Тому я вважаю, що вже в перші місяці 2023 року ми спостерігатимемо посилення різної діяльності, пов'язаної з ворожим пропагандистським впливом. Досвід наших союзників і політичних друзів такий, що саме період різного роду виборчих кампаній активізує російську сторону, яка хоче за допомогою пропаганди чи дезінформації вплинути на результати виборів", – додав Жарін.

На його думку, те, що робить російська сторона, це не лише дестабілізація чи поширення дезінформації й брехні у Польщі, а й "дії, які спостерігатимемо у довгостроковій перспективі, це операції впливу, які мають змінити усвідомлення чи сприйняття реальності".

Він зазначив, що минулий рік ознаменувався російською пропагандистською діяльністю, яку слід розглядати в ракурсі військових дій проти України.

"Росія підлаштовує інформаційний інструментарій під свої стратегічні цілі, а наразі стратегічні цілі пов’язані з війною проти України. Тому слід припустити, що частина дезінформаційних заходів буде пов’язана з ситуацією на фронті. Це буде пов'язано з тим, як світ відреагує на дії Росії проти України. Слід очікувати як дезінформаційної діяльності, вбудованої в контекст війни, так і такої, що переслідує довгострокові цілі, такі як витіснення американських інтересів з Європи чи послаблення згуртованості НАТО", – пояснив він.

Нагадаємо, полякам почали надходити дзвінки нібито з Головного управління статистики країни із запитаннями про згоду на додаткове розміщення у себе в помешканні біженців із України. Це фейкове опитування і провокація заявляють у Варшаві.

Раніше уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявляв про черговий етап інформаційної атаки РФ в Польщі. Агресор підбурює польське суспільство проти України й керівництва РП.

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