"Це і добре, і погано": Портников про теракт, який міг бути частиною внутрішніх розбірок у РФ

Теракт у ТРЦ "Крокус Сіті Хол" міг бути частиною внутрішніх розбірок серед російських еліт. Це дуже добре, бо означає, що система перебуває в досить крихкому стані. Втім, це й погано, тому що спонукає до ухвалення неадекватних рішень.

Про це сказав журналіст Віталій Портников в ефірі "Еспресо".

"Якщо Путіну приносити документацію, яка не дозволяє йому ухвалювати адекватні рішення, а він в принципі неадекватна людина, то і рішення будуть відповідні. В цьому є певні загрози”, – пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що російський диктатор Путін завжди приймає рішення відповідно інформації, яку йому подають у документах. у випадку, якщо він працює з реалістичними, то і рішення він буде приймати відповідно до наявної інформації. Він пояснив: коли ти президент держави, то працюєш з тими документами, які тобі надають.

"Ти не можеш собі дозволити пошукати інформацію в іншому місці. До прикладу, рішення про вторгнення Путін приймав відповідно до інформації, яку йому надавали в документах. Очевидно, що воно було помилковим", – резюмував він.

Нагадаємо, росіяни оприлюднили фото буцім-то затриманого терориста, один із яких здійснив теракт у московському "Крокус Сіті Хол". Втім, воно могло бути фейковим.

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