"Це катастрофа": в Італії від вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей

"Це катастрофа": в Італії від вибуху обвалився житловий будинок, під завалами шукають людей

Причиною інциденту міг стати вибух міського газопроводу.

В італійській провінції Агрідженто увечері в суботу, 11 грудня, внаслідок вибуху в Раванузі обвалилася чотириповерхова будівля. Щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей і вагітна жінка, вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє Sky TG24.

Зазначається, що причиною інциденту, який стався близько 20:30 за місцевим часом, міг стати вибух міського газопроводу. Відомо, що на місці події спалахнула пожежа, яка охопила щонайменше три сусідні будинки.

Надзвичайники вже загасили полум'я і розпочали пошуку під завалами. Мер міста Кармело Д'Анджело звернувся до людей із наступним закликом: "Якщо ви маєте автоцистерни та механічні засоби, допоможіть нам! Це катастрофа".

Рятувальники зауважують, що хоча вогонь, який виник після вибуху, вже ліквідували, що "газові осередки з міської мережі заважають безпечному доступу до завалів". Попри це, на місці події працюють десятки добровольців, пожежників та волонтерів Червоного Хреста.

У виданні вказують, що після інциденту на вулиці увімкнулися сигналізації декількох будинків та автомобілів. На місці події зараз повно диму, уламків і переляканих людей, які не можуть знайти своїх рідних.

"Уламки, шматки каркасу, меблі, двері були викинуті за десятки метрів від місця вибуху. Електрика була вимкнена по всій території", - розповіли журналісти.

Тим часом в Ansa розповіли, що з-під завалів чути крики. Рятувальникам вже вдалося витягли вцілілу 80-річну жінку. її госпіталізували на ношах. "Операції ускладнюються безперервними витоками газу. Техніки компанії Italgas працюють над охороною території", - йдеться у виданні.

У прокуратур Агрідженто розпочали розслідування.