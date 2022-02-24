"Це лише початок нашої реакції": США та ЄС підготували новий жорсткий пакет санкцій проти Росії

Зокрема, санкції стосуються експортних обмежень.
Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже повністю підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії, якщо Росія буде продовжувати ескалацію конфлікту поблизу українських кордонів.
Про це під час брифінгу у середу, 23 лютого, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін і надалі буде продовжувати нарощувати військову присутність, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.