Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Це лише початок нашої реакції": США та ЄС підготували новий жорсткий пакет санкцій проти Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Це лише початок нашої реакції": США та ЄС підготували новий жорсткий пакет санкцій проти Росії

Associated Press

Зокрема, санкції стосуються експортних обмежень.

Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже повністю підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії, якщо Росія буде продовжувати ескалацію конфлікту поблизу українських кордонів. 

Про це під час брифінгу у середу, 23 лютого, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс. 

"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін і надалі буде продовжувати нарощувати військову присутність, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.

Наступна публікація