"Це лише початок нашої реакції": США та ЄС підготували новий жорсткий пакет санкцій проти Росії

"Це лише початок нашої реакції": США та ЄС підготували новий жорсткий пакет санкцій проти Росії

Зокрема, санкції стосуються експортних обмежень.

Сполучені Штати, а також союзники й партнери вже повністю підготували нові серйозні санкції й експортні обмеження проти Росії, якщо Росія буде продовжувати ескалацію конфлікту поблизу українських кордонів.

Про це під час брифінгу у середу, 23 лютого, повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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"Це лише початок нашої реакції. Якщо Путін і надалі буде продовжувати нарощувати військову присутність, ми також посилимо (відповідь – ред.), застосувавши додаткові санкції та експорті обмеження, які ще не оприлюднені нами, але повністю підготовлені до введення з нашими союзниками й партнерами по всьому світу", - наголосив Прайс.