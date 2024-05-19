Велика Британія була першою країною, яка дозволила використання свого озброєння для ударів по тимчасово окупованому росіянами Криму.

Західні партнери, зокрема - Німеччина, мають надати Україні зброю великої дальності ураження та дозволити використовувати її по тимчасово окупованому росіянами Криму.

Про це в інтерв’ю Sky News наголосив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, Велика Британія була першою країною, яка дозволила використання свого озброєння для ударів по тимчасово окупованому росіянами Криму. Вже згодом інші союзники наслідували цей приклад.

Рішення щодо цього питання було ухвалене фактом того, що Крим - це українська територія, яку захопили російські війська. Зі свого боку Грант Шаппс закликав партнерів надати Україні зброю великої дальності. Зокрема - Німеччину з її ракетами Taurus.

"Те, що я хотів би бачити, це всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу", - наголосив Шаппс.

Нагадаємо, що Велика Британія стурбована тісними відносинами між Китаєм та країною-терористом Росією. В Британії в цьому союзі вбачають загрозу демократичним принципам.

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