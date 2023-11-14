“Це майже кладовище”: що відбувається в лікарні “Аль-Шифа” на півночі Гази (фото, відео)

Палестинські чиновники від охорони здоров'я кажуть, що пацієнти помирають через нестачу електроенергії, оскільки бойові дії між Ізраїлем і ХАМАСом посилюються.

Крихітні немовлята, потонувши в завеликих пелюшках, лежать рядами на звичайному лікарняному ліжку, застеленому алюмінієвою фольгою. Грудні клітки майже всіх недоношених новонароджених випинаються лініями крізь шкіру. Фольга — це імпровізоване рішення, щоб зберегти тепло і не дати немовлятам, які важать лише кілька кілограмів кожен і мають перебувати в інкубаторах, померти від холоду.

Що відбувається в лікарні “Аль-Шифа” на півночі Гази, читайте в адаптації матеріалу The Independent.

За словами палестинських медиків, троє з 39 немовлят у лікарні “Аль-Шифа”, найбільшій у Газі, померли через те, що закінчилося паливо, а інкубатори вимкнулися. За даними міністерства охорони здоров'я Гази, що контролюється ХАМАСом, загалом 32 пацієнти померли після того, як в суботу, 11 листопада, в аварійному генераторі лікарні “Аль-Шифа” закінчилося паливо.

Лікарня як прикриття

Розлогий комплекс, який Ізраїль звинувачує бойовиків ХАМАСу у використанні як прикриття для підземної мережі оперативних тунелів, оточений ізраїльськими танками і військами, які підійшли до воріт об'єкту. Ізраїльські військові заявляють, що ведуть боротьбу з ХАМАСом на території навколо лікарні, де немає електрики, води, їжі, медикаментів та обладнання.

Міністерство охорони здоров'я стверджує, що лікарню обстрілюють снайпери і безпілотники. Хірург, який працює в лікарні “Лікарі без кордонів” (MSF) в Аль-Шифі, записав повідомлення, в якому говориться: “Є снайпер, який атакував пацієнтів, у них вогнепальні поранення, ми прооперували трьох з них ... Ситуація дуже погана, нелюдська. Це закрита територія, про нас ніхто не знає”.

Фольга для обігріву немовлят

Доктор Медхат Аббас, директор лікарні “Аль-Шифа” і високопоставлений чиновник міністерства охорони здоров'я в Газі, повідомив, що четверо недоношених дітей у лікарні не мають матерів, оскільки вони народилися в результаті екстреного кесаревого розтину, коли їхні поранені матері вмирали.

Premature infants at al-Shifa Hospital in Gaza cry out for assistance, while the Israeli blockade of the hospital persists for the fourth consecutive day, with no access to food, water, electricity, or aid. pic.twitter.com/16LB3XHlma — PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) November 14, 2023

“Для підтримки життя їм потрібна така ж температура, як і у матері, а це можливо лише за допомогою інкубаторів, які зігрівають немовлят і забезпечують спеціальне світло, щоб захистити їх від жовтяниці, а також штучне дихання, якщо воно необхідне”, — сказав доктор Аббас.

Немовлята в лікарні “Аль-Шифа” / X (Twitter)

“Зараз, через нестачу електроенергії, наші лікарі зібрали їх у цих звичайних ліжечках і накрили алюмінієвою фольгою, щоб зігріти їх. У Газі стає дедалі холодніше, тому без належного контролю температури деякі з них можуть померти”, — додав він.

Лікарня в повній блокаді

Бойові дії вже кілька днів точаться в районі Аль-Шифи, оскільки Ізраїль активізував наземні операції. Він розпочав військову кампанію проти ХАМАСу після нападу на територію Ізраїлю, в результаті якого загинуло понад 1200 осіб і близько 240 заручників було вивезено назад до Гази. Кампанія також включає майже безперервні бомбардування Гази і блокаду. Міністерство охорони здоров'я Сектору Гази, якою керує ХАМАС, заявляє, що було вбито понад 11 000 людей, у тому числі понад 4600 дітей.

Доктор Ахмед Ель Мохаллалаті, хірург в Аль-Шифі, який доглядає за немовлятами, сказав, що лікарня знаходиться в “повній блокаді”, і недоношені діти, які зазвичай знаходяться в індивідуальних інкубаторах, вишикувані по вісім на ліжку, зігріваються за рахунок залишків енергії, що залишилася.

“Танки стоять перед лікарнею. Ми перебуваємо в повній блокаді”, — сказав він агентству Reuters під час телефонної розмови.

Після смерті трьох немовлят він додав: “Ми очікуємо, що з кожним днем смертей буде більше”.

Паливо та евакуація

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у неділю, 12 листопада, що Ізраїль запропонував паливо Аль-Шифі, але бойовики ХАМАСу відмовилися його отримати. Ізраїльські військові заявили, що війська залишили 300 літрів пального для живлення аварійних генераторів біля входу в лікарню, але знову заявили, що ці пропозиції були заблоковані ХАМАСом. Головний військовий речник Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, пізніше заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати немовлят з лікарні на прохання персоналу Аль-Шифи.

Міністерство охорони здоров'я повідомило The Independent, що ізраїльська влада зв'язалася з директором лікарні Аль-Шифа і запропонувала лікарні 300 літрів дизельного палива і попросила відправити когось, щоб забрати його. Директор лікарні відмовився від пропозиції, побоюючись, що це буде занадто небезпечно, і попросив доставити пальне через Червоний Хрест, на що Ізраїль відповів відмовою.

Ізраїль відкинув припущення про те, що персонал зазнає нападу, якщо вони заберуть пальне.

“Зверніть увагу, що норма споживання дизельного палива в лікарні “Аль-Шифа” становить 500 літрів на годину”, — йдеться в заяві.

Відповідаючи на запитання про паливо та евакуацію, речник Міністерства охорони здоров'я Гази Ашраф аль-Кудра сказав, що вони не були поінформовані про будь-який механізм вивезення немовлят до безпечнішої лікарні. “Поки що ми молимося за їхню безпеку і за те, щоб не втратити більше дітей”, — додав він.

“Смертельна пастка”

Палестинські лікарі повідомили The Independent, що приблизно 650 пацієнтів, які залишилися в “Аль-Шифі”, опинилися в пастці “кола смерті”, оскільки військова техніка під'їхала до південно-східних воріт комплексу, де розташоване пологове відділення. Інші медики, в тому числі ті, що працюють з міжнародною медичною благодійною організацією MSF, повідомили цього тижня, що евакуація була неможливою, оскільки людей обстрілювали, коли вони намагалися вийти. Кажуть, що близько 500 співробітників все ще перебувають у лікарні.

Ізраїль неодноразово заперечував обстріл лікарні, з якої за останні дні втекли тисячі людей, і наполягає на тому, що ХАМАС використовує її як основну оперативну базу, що ХАМАС заперечує.

“Це майже кладовище”

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус також попередив, що Аль-Шифа “більше не функціонує як лікарня”. За його словами, кількість смертей серед пацієнтів значно зросла, а “жахлива і небезпечна ситуація” в лікарні, яка залишилася без електрики і води на три дні, погіршується “постійними перестрілками і бомбардуваннями в цьому районі”.

Речник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр пізніше повідомив BBC: “Навколо лікарні лежать мертві тіла, про які неможливо подбати, їх навіть не можна поховати або відвезти в якийсь морг ... Лікарня більше не працює так, як повинна. Це майже кладовище”.

Доктор Мохамед Табаша, завідувач педіатричного відділення лікарні “Аль-Шифа”, сказав, що він боїться, що в найближчі кілька годин він може втратити ще більше дітей. У розмові з Reuters він сказав, що на вихідних вони були змушені перекласти немовлят на звичайні ліжка.

Немовлята в лікарні “Аль-Шифа” / X (Twitter)

“Я ніколи в житті не очікував, що мені доведеться покласти 39 немовлят пліч-о-пліч на ліжко, кожне з яких має свою хворобу, та ще й в умовах гострої нестачі медичного персоналу і молока”, — сказав доктор Табаша.

“Я не можу сказати, як довго вони протримаються. Я можу втратити ще двох дітей сьогодні або через годину”, — додав він.

Доктор Аббас розповів The Independent, що на території “Аль-Шифи” розкладаються 100 тіл, які не можуть бути поховані, оскільки це занадто небезпечно. “П'ятдесят знаходяться в лікарні, а 60 — в моргах, які не працюють через відсутність електрики”, — прокоментував доктор Аббас.

Бої також велися в другій великій лікарні на півночі Гази, Аль-Кудс, яка також припинила роботу. Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що лікарня була оточена сильним артилерійським вогнем, і конвой, відправлений для евакуації пацієнтів і персоналу, не зміг дістатися до неї.

Ізраїль заявив, що вбив “приблизно 21 терориста” в Аль-Кудсі вогнем у відповідь після того, як бойовики відкрили вогонь з боку входу в лікарню. Ізраїль оприлюднив відеозапис, на якому нібито видно групу чоловіків біля воріт лікарні, один з яких, як видається, мав при собі гранатомет.

Країна додала до своїх тверджень, що лікарні використовуються військовими, оприлюднивши в понеділок, 13 листопада, увечері відеозапис, на якому видно, що в підвалі лікарні Рантісі в Газі було виявлено зброю, а також ознаки того, що там утримуються заручники.

BREAKING:



The Israeli Army took control of the Rantisi children’s hospital in Gaza & found a secret tunnel leading 20 m below ground to a Hamas command & control center.



Weapons, baby bottles & motorcycles in the tunnel indicate hostages were held there pic.twitter.com/ArFWOqfkgl — Visegrád 24 (@visegrad24) November 13, 2023

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