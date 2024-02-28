"Це меседж іншим, щоб не робили жодних спроб": Лукашенко заявив про намір балотуватися і посилив репресії

Білоруський опозиціонер припускає, що вибори можуть відбутися 23 лютого 2025 року, в так званий день захисника вітчизни.

У Білорусі набули величезного масштабу репресії, тож можна передбачити, що вони зростатимуть і під час виборів Олександра Лукашенка.

Про це керівник Народного антикризового управління Павло Латушко заявив у ефірі "Еспресо".

Латушко вважає, що Лукашенко зробив так званий фальстарт. За словами експерта, виборча президентська компанія ще не розпочалася, але він вже сказав, що буде балотуватися.

Керівник Народного антикризового управління пояснив, навіщо самопроголошений президент Білорусі це зробив.

"Він надіслав певний меседж іншим, щоб вони навіть не робили жодних спроб це робити, жодного транзиту. Про що йшли дискусії? Я початково дотримувався думки, що Лукашенка зробить все, щоб залишитися при владі і це головна його мета, він у цьому житті любить понад усе владу, не Колю Лукашенка, а саме владу. Він понад життя любить владу якою володіє", - пояснив експерт.

За словами Латушка, заявою про балотування Лукашенко повідомив про посилення репресій.

"Він дав суспільству зрозуміти, що будуть фактично збільшуватися репресії. Репресії набули протягом останнього часу величезного характеру, величезного масштабу тому можна передбачити, що вони зростатимуть і в день виборів Лукашенка", - розповів Латушко.

Аналітик також додав, що Лукашенко хоче це зробити взимку, коли буде демотивація суспільства, влітку це буде зробити складніше".

"Це як Білоруська Радянська Республіка за часів Радянського Союзу: голосують так, як потрібно Росії у військово-політичній сфері. Він повністю підпорядковується Путіну і реалізує ті завдання, які визначає для нього Путін. Фактично він грає на балансі, він хоче зберегти особисту владу, але вона базується на економічному ресурсі Російської Федерації", - додав він.

Нагадаємо, західні ЗМІ пишуть, що проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка готується переворот. Група дисидентів країни заявила про свої плани.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.