Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Це межа": заробітчани у Польщі вийшли на протест через загибель українця, якого замордували копи (фото)

"Це межа": заробітчани у Польщі вийшли на протест через загибель українця, якого замордували копи (фото)

Gazeta.pl

Українці заявили, що загибель Дмитра Никифоренка - це межа, яку не можна було перетинати.

У польському Вроцлаві українські заробітчани після загибелі 25-річного співвітчизника Дмитра Никифоренка, якого у витверезнику жорстоко катували поліцейські, вийшли на акцію протесту і вимагали чесного розслідування справи та покарати копів-вбивць.

Про це пише Gazeta.pl.

Акція минула під  гаслом "Зупинимо вбивць з поліції", а протестувальники вимагали відставки очільника місцевої поліції. Люди прийшли на акцію з плакатами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського". Вони теж вигукували - "ганьба", "бандити".

Заробітчани заявили також, що хочуть мати впевненість, що подібне "більше ніколи не повториться у Вроцлаві", який вони вважають своїм "домом". Та додали, що вбивство українського заробітчанина Никифоренко стало для польських правоохоронних органів межею, яку не можна було перетинати.

©
© Gazeta.pl
Gazeta.pl

Нову акцію заплановано на неділю, 12 вересня.

Нагадаємо, 25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що  польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація