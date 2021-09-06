"Це межа": заробітчани у Польщі вийшли на протест через загибель українця, якого замордували копи (фото)

"Це межа": заробітчани у Польщі вийшли на протест через загибель українця, якого замордували копи (фото)

Українці заявили, що загибель Дмитра Никифоренка - це межа, яку не можна було перетинати.

У польському Вроцлаві українські заробітчани після загибелі 25-річного співвітчизника Дмитра Никифоренка, якого у витверезнику жорстоко катували поліцейські, вийшли на акцію протесту і вимагали чесного розслідування справи та покарати копів-вбивць.

Про це пише Gazeta.pl.

Акція минула під гаслом "Зупинимо вбивць з поліції", а протестувальники вимагали відставки очільника місцевої поліції. Люди прийшли на акцію з плакатами: "У вас кров на руках", "Я не хочу боятися поліцейського". Вони теж вигукували - "ганьба", "бандити".

Заробітчани заявили також, що хочуть мати впевненість, що подібне "більше ніколи не повториться у Вроцлаві", який вони вважають своїм "домом". Та додали, що вбивство українського заробітчанина Никифоренко стало для польських правоохоронних органів межею, яку не можна було перетинати.

Gazeta.pl

Нову акцію заплановано на неділю, 12 вересня.

Нагадаємо, 25-річний заробітчанин Дмитро Никифоренко з міста Немирова (Вінницька область) загинув 30 липня у Вроцлаві після затримання поліцією і перевезення до витверезника. Раніше Gazeta Wyborcza опублікувала дані відеомоніторингу із затримання українця, які свідчать, що польські поліцейські застосували неадекватну до ситуації фізичну силу.

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