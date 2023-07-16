"Це моя особиста дурість": жінка виграла $1 млн у лотерею і втратила все

У CША жінка купила останні лотерейні білети, один із яких виявився виграшним. За кілька місяців вона придбала будинок і того ж дня в нього в'їхала.

Про це пише The Sun.

У неї не виявилося страховки на нерухомість, але вона все ж вирішила перевезти речі до будинку. Однак через пожежу новий будинок згорів практично дощенту.

"У мене навіть не вийшло провести в ньому ніч, навіть десяти хвилин", — сказала вона.

Для неї це було ідеальне місце, оскільки розташовувалося між курортними містами Форт-Волтон-Біч і Сандестін, де живуть близькі.

"Це моя особиста дурість", — сказала вона.

За її словами, пожежа почалася через те, що вантажники залишили коробки на плиті, яка якимось чином увімкнулася.

"Наразі у мене на рахунку близько 300 доларів, тому що я вклала в це все, — сказала вона. — Я не знаю, куди мені піти".

Від загального лотерейного виграшу у Фавер — після сплати всіх податків — залишилося тільки 500 тисяч доларів. 400 тисяч вона витратила на будинок, ще 10 — віддала церкві, де один із її синів служить пастором. Грошима, що залишилися, вона оплачувала рахунки.

Раніше стало відомо, що у США блискавка допомогла жінці зірвати джекпот.

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