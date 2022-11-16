"Це може статися завтра": ФРН запропонувала Польщі допомогу в патрулюванні повітряного простору

Патрулювання може здійснюватися з баз ВПС Німеччини.

Німеччина пропонує Польщі допомогу в моніторингу повітряного простору після вибуху ракети в Пшеводово 15 листопада.

Про це сказав на пресконференції речник міністерства оборони Крістіан Тільс, пишуть The Guardian та Spiegel.

Йдеться про надання німецькі військові винищувачі Eurofighter. Які Польща зможе використати для патрулювання свого повітряного простору.

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Тільс каже, що місія може стартувати навіть завтра, 17 листопада, якщо цього захоче Варшава.

"Негайною реакцією на події у Польщі була пропозиція з боку Німеччини щодо посилення повітряного патрулювання неба республіки німецькими літаками Eurofighter. Це може статися завтра, якщо цього захоче Польща", – сказав речник німецького МЗС.

Він додав, що патрулювання можуть запустити з німецьких авіабаз, щоб не було потреби перебазовувати літаки до Польщі.

"Для цього не обов'язково передислоковувати літаки до Польщі. Патрулювання може здійснюватися з баз ВПС Німеччини", – додав Крістіан Тільс.

Вибух у Польщі внаслідок падіння ракети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи вибух у Польщі, який стався через падіння ракети увечері 15 листопада на території зерноприймального пункту у Люблінському воєвудстві, заявив, що інцидент не стався б, якби не агресивна війна Росії проти України.

"Але одне очевидно: нічого цього б не сталося, якби не агресивна війна Росії проти України", – наголосив німецький канцлер.

На місці вибуху 15 листопада у польському Пшеводуві виявлено залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада заявив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

Утім, 16 листопада у Польщі ухвалили рішення привести в стан підвищеної бойової готовності військові частини, поліцію, прикордонну охорону та всі інші силові структури. Окрім того, польський уряд перебуває у постійному контакті з союзниками.

Голова Спілки поляків України Антоній Стефанович заявив, що Польща змінила бюджет на наступний рік: "Країна закуповує сучасне озброєння, дуже готується оборонятись". За його словами, Польща активізує свою військову міць.

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