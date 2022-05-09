"Це надзвичайно важлива допомога": що Байден сказав перед підписанням закону про ленд-ліз для України

"Це надзвичайно важлива допомога": що Байден сказав перед підписанням закону про ленд-ліз для України

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Це вдруге за всю історію Америки, коли країна запроваджує цю програму.

Американський президент назвав, що "це надзвичайно важлива допомога", оскільки Україна бореться за демократію і сплачує за це високу ціну - власні життя.

Про це американський лідер заявив на пресконференції з підписання історичного документа у понеділок, 9 травня.

"Сьогодні (9 травня - ред.) разом з сенатором Беном Карденом, конгресменкою Спарс, з якою я нещодавно говорив про її родину в Україні. Я планую підписати закон, зробити із законопроєкту закон, над якими працювали ці люди (американські чиновники - ред.). Це законопроєкт, який надає важливу допомогу Україні, українському народу у боротьбі за демократію проти цією брутальної війни", - зазначив Байден.

Американський лідер подякував конгресменам за ухвалення цього законопроєкту.

"Я хочу подякувати конгресменам, законодавцям, за те, що було ухвалено цей законопроєкт. Це надзвичайно важлива допомога Україні. Кожного дня Україна сплачує своїми життями за те, що відбувається. Неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з боку РФ. Звичайно, ми підтримуємо Україну, ці кроки є витратними, але ховатися від агресії є ще більш витратно", - сказав амеркианський лідер.

Президент США нагадав, що програма "ленд-ліз" була запроваджена під час Другої світової війни, коли Європа потребувала також допомоги Америки.

"Така програма була минулого разу під час Другої світової війни. Зараз такий час, що Європа потребує ще більше нашої допомоги. Ідея, яка поєднала ці 27 європейських країн і створила з них світову силу, є важливою, вони є нашими партнерами. Хочу сказати, що ця допомога є, бо Україна є важливою для всіх. Путінська війна захотіла ще раз зруйнувати Європу, демократичне майбутнє України", - наголосив Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 9 травня підписав законопроєкт про ленд-ліз для України, у межах якого - збільшення об'єму постачання зброї та пришвидшення темпів надання її Україні.

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