"Це називається ревакцинація": Путін зробив повторне COVID-щеплення і розповів про самопочуття

"Це називається ревакцинація": Путін зробив повторне COVID-щеплення і розповів про самопочуття

За словами Путіна, після щеплення у нього немає неприємних відчуттів.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що повторно вакцинувався від коронавірусу. Це сталося через сім місяців після першого щеплення.

Про це пишуть росЗМІ.

"Сьогодні ось за вашою рекомендацією та рекомендацією ваших колег я зробив собі ще одне щеплення "Супутником лайт". Це називається ревакцинація", - сказав Путін на зустрічі із заступником директора Центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим.

За його словами, він почувається добре. Крім того, Путін додав, що хоче взяти участь в експерименті щодо застосування назальної вакцини.

До слова, Путін повідомляв, що вакцинувався уперше 23 березня. Процедура була не публічною і спершу Путін не уточнював, яким саме препаратом вакцинувався. Згодом сказав, що вакцинувався російським "Супутником V".