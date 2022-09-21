"Це не 300 тисяч і мобілізація не часткова, а повна": Арестович висловився про призов у Росії

Насправді у Росії була оголошена повна мобілізація, попри те, що влада називає її частковою. Незважаючи на оголошені плани набрати до війська 300 тис. осіб, насправді ніхто в РФ не зможе проконтролювати реальну кількість мобілізованих.

Сукупні втрати Росії у війні проти Україні складають 150 тис. осіб, тож там вирішили призвати "подвійний комплект" військ.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"Ти розумієш, чому 300 тисяч оголосили? Хоча це ніфіга не 300 тисяч і мобілізація не часткова а повна насправді, це вони її так назвали. Жоден російський громадянин не зможе проконтролювати, а скільки ж реально призвали – 300, 305, 320, 340, 360 і так далі. Але цифра ця дуже проста. У них втрати сукупні – під 150 (тисяч – ред.) і вони призивають подвійний комплект просто. При цьому вони заздалегідь 150 тисяч вже списали, а ще одні 150 тисяч повинні перемогти", – пояснив Арестович.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.

Мапа війни на 21 вересня: росіянам не вдається прорвати українську лінію оборони

Читайте також: