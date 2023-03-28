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"Це не брати-українці, їх ми не будемо шкодувати": Соловйов в істериці погрожує "знищити всі польські міста ракетами"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1097
Час на прочитання
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"Це не брати-українці, їх ми не будемо шкодувати": Соловйов в істериці погрожує "знищити всі польські міста ракетами"

Соловйов цинічно говорить, що Росія ще шкодує українців.

Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову погрожує Європі, зокрема Польщі. В істериці він заявив, що Росія без роздумів "наф*г знищить всі польські міста ракетами". 

Про це він заявив під час свого пропагандистського шоу, відео із його погрозами поширюють телеграм-канали.

Соловйов цинічно говорить, що Росія ще шкодує українців, з поляками так не буде. Він впевнений, що Росія, яка рік не може взяти Бахмут, "наф*г знищить всі польські міста ракетами за один раз, не використовуючи для цього сухопутні війська". 

"Якщо ми вчергово не розтовчемо європейцям обличчя, вони нічого не зрозуміють. Але в цей раз ми з Європи не підемо. В цей раз ми не будемо з ними домовлятися чи миритися. Хочуть поляки бути наступними? Це не українці, ми не будемо до них відноситися, як до братів. Ми наф*г знищемо всі міста ракетами за один раз, не використовуючи для цього сухопутні війська. Це ми Україну шкодуємо, а тут ми будемо воювати, як американці в Іраку. Ядерними ударами, не впевнений, а авіаційними чи ракетними, впевнений, наф*г все знищемо. І навіть не будемо думати зайвий раз", - заявив  він.

Нагадаємо, у студії Соловйова у прямому ефірі ледь не помер пропагандист.

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Дата публікації
Перегляди
1097
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