"Це не червона лінія": в Естонії зробили заяву про відправлення військ до України

Естонія готова говорити про відправлення своїх військових до України. Таллінн не вважає такі дії "червоними лініями".

Про це заявила пані посол Естонії в Україні Аннелі Кольк в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, яка позиція країни щодо відправлення західних військ до Україн, вона зауважила, що Таллінн готовий це обговорювати.

"Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО чи Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - зауважила.

Вона нагадала, що Естонія готувала зараз українських інструкторів на своїй землі.

Як повідомлялося, Естонія передасть Україні озброєння, яке допоможе проти авіації РФ. До пакету допомоги увійдуть пускові установки і ракети зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності "Містраль".

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