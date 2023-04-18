"Це не місце для селфі": Мережу обурила фотографія жінки на фоні концтабору Аушвіц

Туристка зробила фотографію на фоні одного з найбільших концтаборів Польщі.

Користувачі Twitter почали активно писати коментарі з обуренням після того, як з'явилися фото туристів, які позують на фоні Аушвіца – одного з найбільших концтаборів Польщі, біля міста Освенцима. Одна з жінок виклала своє фото, зроблене на коліях, якими нацисти перевозили людей до таборів смерті під час Другої світової війни.

Про це пише Uniland.

"Фото, зроблене туристами перед Аушвіцем кілька днів тому. Скандальна поведінка людей, чиє судження було пошкоджено роками нарцисизму, викликаного соціальними мережами. Один мільйон людей було вбито тут. Це не місце для селфі", - пишуть у коментарях до фото.

I was legitimately shocked by how some people treated Auschwitz like an amusement park when I visited last year. I took this video of a lady who posed balancing on the tracks for her boyfriend. So unbelievably disrespectful https://t.co/16yDyHF6jl pic.twitter.com/sDJF52Dq8Z — Drew Pavlou (@DrewPavlou) April 16, 2023

Офіційна сторінка меморіалу Аушвіц у Twitter також відреагувала на фтото, яке поширили у соцмережах.

"Приходячи в @AuschwitzMuseum, відвідувачам слід пам’ятати, що вони потрапляють на автентичне місце колишнього табору, де було вбито понад мільйон людей. Поважайте їх пам’ять", - йдеться у дописі.

Аушвіц був одним із найбільших нацистських концтаборів, що існував від кінця травня 1940 до січня 1945 року на півдні Польщі, біля міста Освенцім. Щонайменше 1,1 мільйона людей було вбито в концтаборі. Переважну більшість становили євреї, інші були польськими цивільними особами, радянськими військовополоненими, політв'язнями тощо.

Нагадаємо, поляк наткнувся на людські останки біля колишнього концтабору Аушвіц.

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