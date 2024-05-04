"Це не наша війна": Сіярто злякався ескалації і заявив, що НАТО може перетнути "червону лінію"

Петер Сіярто заявив, що європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

Присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Таку думку висловив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він додав, що Альянс нібито може перетнути "червону лінію".

Про це Сіярто заявив в ефірі французького телеканалу LCI.

За словами очільника угорського зовнішньополітичного відомства, європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

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"Якщо в Україні опиняться європейські або американські солдати, це означатиме, що ми перетнули червону лінію, проведену НАТО. Якщо хоч одна країна-член НАТО відправить свої війська до України, це означатиме прямий конфлікт з Росією, а це означає третю світову війну. Хтось із нас цього хоче? Я – ні. Це не наша війна, бо ніхто не нападав на Європу. Це війна двох країн. Ескалація цього конфлікту дуже небезпечна", – заявив глава угорського МЗС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно висловився про війну в Україні та приголомшив заявою про західні війська.

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