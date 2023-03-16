"Це не просто епатаж": експерт оцінив наміри Пригожина балотуватися у президенти України

Очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин зробив політичний камінгаут та оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року.

Письменник, політтехнолог Михайло Шейтельман в прямому ефірі телеканалу Freedom зазначив, що Пригожин має на увазі те, що "буде створена ще одна Україна".

"Це те, що я почув в його заяві. Якщо не вважати, що це просто епатаж, яким Пригожин останнім часом захопився, хоча раніше він намагався бути серйозним персонажем на політичній арені, мова тут дійсно йде про створення проєкту "Україна.2". І він просить про це Путіна. Це, на мою думку, реалістичний план. Ніхто не обіцяв нам перемогу і ніхто її не гарантував. Ми знаємо, що буде весняний контрнаступ. Але ми не знаємо, чи буде він успішним. На фронті є сильний суперник. Зараз вони почали нову мобілізацію. Тому їхні плани можна вважати реалістичними. Я не впевнений, що через три роки ті території, які сьогодні окуповані, не будуть надалі окупованими. Ніхто їх не визнає, але це інше. Крим російський ніхто не визнав, але ж він вже дев’ять років російський. Тому юридично це неможливо, а практично, з силової точки зору, буває по-різному. Вони несуть втрати, ми теж. Але гарантій перемоги у нас немає".

Нагадаємо, 11 березня з'явилося відео, на якому кухар "Путіна" Євген Пригожин оголосив про амбіції балотуватися у президенти України на виборах 2024 року. Він сказав, що зробив "політичний камінг-аут" і вирішив стати українським президентом. Він сподівається виграти вибори.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на заяву Пригожина про бажання балотуватися у президенти України. Данілов назвав його "хворою людиною".

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