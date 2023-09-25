"Це не просто війна Путіна": як у Фінляндії трактують вторгнення РФ до України

В демократичних країнах політичний клімат завжди може змінитися, і хоча на Заході зростає занепокоєння щодо темпів українського контрнаступу під час війни з РФ та політичної й економічної здатності союзників підтримувати Київ, основні цінності та майбутнє, до якого всі партнери України прагнуть, означають, що допомога виправдана. Це не благодійність, а відстоювання європейського способу життя, в цьому разі західних цінностей і, звісно, це суверенітет країни, територіальна цілісність, і це ті цінності, які поділяє демократичний світ.

Про це в інтерв'ю The Washington Post заявила очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Як сказала дипломатка, українцям вирішувати, "скільки ще вони можуть зробити і будуть робити".

"Вони захищають насамперед свою країну, свій суверенітет. Звісно, вони водночас захищають і нас — увесь світопорядок, заснований на правилах", — сказала вона.

Водночас Валтонен наголосила, що Захід ніколи не був єдиним.

"І давайте просто залишимо це так. Дуже важливо, щоб ми розуміли, що українці героїчно борються за всіх нас і тому ми повинні їм допомагати (...) Я думаю, що багато хто, можливо, ще не усвідомив, що це не просто війна Путіна. Здається, що російська машина, так би мовити, готувалася до цього дуже довго", — сказала Еліна Валтонен.

Зокрема, міністерка згадала про агресію РФ проти Грузії 2008 року, а також окупацію Криму 2014-го.

"Звісно, Путін був при владі протягом цього часу, але протягом більш ніж двох десятиліть він будував інфраструктуру навколо цього. І могло пройти два десятиліття, щоб хтось (у Росії. — Ред.) сказав йому, що це не є нормальним", — зазначила міністерка.

Водночас Еліна Валтонен також відповіла, чи може Росія стати миролюбною після відходу Путіна.

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