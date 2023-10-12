“Це не війна, а різанина”: з’явились моторошні деталі звірств ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза (фото)

У вівторок, 10 жовтня, журналісти були допущені до кібуцу Кфар-Аза, щоб побачити весь масштаб звірств, вчинених бойовиками ХАМАСу, які прорвалися через паркан на краю міста, без розбору стріляючи по жителях, спалюючи будинки і вбиваючи цілі сім'ї.

Про це повідомляє видання ABC News.

“Сцена масового вбивства”

Сморід смерті був настільки приголомшливим, що ізраїльський солдат, який витягав тіло вбитого мирного жителя з вікна розтрощеного кулями будинку, запхав у ніс беруші. Серед рядів дерев, обтяжених фруктами, і охайних газонів кібуцу Кфар-Аза на півдні Ізраїлю, баскетбольний майданчик перетворився на тимчасовий морг, де були встановлені каталки з убитими.

Ізраїльські солдати стоять біля тіл ізраїльтян, убитих бойовиками ХАМАСу в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

Це була сцена масового вбивства, яке, за словами президента США Джо Байдена, стало результатом “кровожерливості” терористів ХАМАСу, які вторглися в сільськогосподарську громаду поблизу кордону з Газою.

“Ви бачите, що тут відбувається бійня. Це дуже важливо бачити”, — сказав підполковник Річард Хехт, речник Армії оборони Ізраїлю, в інтерв'ю ABC News під час жахливої екскурсії по зруйнованій громаді. “Вони [бойовики ХАМАСу] увійшли і вбили цивільних”.

“Знаходили тіла цілих сімей”

Зяюча діра в паркані, через яку прорвалися терористи, багато з яких були на мотоциклах і вантажівках, залишалася відкритою, оскільки ізраїльські солдати стояли поруч і охороняли її.

Ізраїльський солдат займає позицію в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

Майже кожен будинок у громаді з близько 700 осіб, яка була заснована в 1951 році єврейськими іммігрантами і біженцями, був або спалений, або поцяткований дірками від куль.

У деяких будинках солдати знайшли тіла цілих сімей, розповів ізраїльський генерал-майор Ітай Верув в інтерв'ю ABC News.

“Ви бачите немовлят, матерів, батьків у спальнях, в кімнатах для захисту і те, як терористи вбивають їх, — сказав Верув. Це не війна, це не поле бою. Це різанина”.

“Відрізали голови немовлятам”

Описуючи жахливі знахідки, які солдати робили в будинках, Верув сказав: “Вони спалювали будинки, потім стріляли в немовлят, відрізали їм голови”.

ЦАХАЛ був стурбований тим, що деякі будинки були заміновані вибухівкою, тому армія наказала солдатам підірвати деякі з них перед тим, як увійти до них.

Деякі з тіл жертв, які бачили журналісти ABC News, також виявилися тайськими робітниками, які, як вважають, працювали в кібуці.

Кулі лежать на забризканому кров'ю килимку в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

В одному з будинків рятувальники знайшли 10-місячних близнюків живими і неушкодженими після того, як їхні батьки сховали їх і забарикадували двері. Батьки загинули під час несподіваного нападу, але їхні діти були заховані досить добре, щоб терористи їх не помітили. Їх знайшли рятувальники більш ніж через 10 годин після кривавого нападу.

Ізраїльський солдат тримає собаку в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

Солдати ходили від будинку до будинку, забираючи тіла загиблих мешканців громади. Верув розповів ABC News, що деякі з жертв були понівечені, а деякі були обезголовлені.

Вбито понад 100 людей

Звук чорних мішків для трупів, які застібали, виносили і клали на вантажівки, раз за разом можна було почути в зруйнованих будинках. У деяких випадках ізраїльські солдати молилися над тілами перед тим, як вивозити їх.

Верув повідомив, що в громаді було вбито понад 100 чоловіків, жінок і дітей, але точного підрахунку поки що немає.

Ізраїльські солдати вантажать тіла вбитих ізраїльтян у кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

Підлоги багатьох скромних будинків були завалені гільзами. В одному з будинків журналісти побачили дитяче ліжко, залите кров'ю. В інших будинках їжа на столах залишалася недоторканою.

За межами будинків на землі лежали роздуті і почорнілі тіла численних загиблих терористів, вбитих в інтенсивних перестрілках з ізраїльськими солдатами. Багато вбитих терористів лежали поруч з мотоциклами, на яких вони увірвалися в громаду. На вулицях були розкидані уламки моторизованих парапланів, які використовувалися для нальоту на громаду.

На одному з розбитих мотоциклів ХАМАСу, який бачили журналісти ABC News, був номерний знак з написом арабською мовою: “Ваш час закінчився”.

Тіло бойовика ХАМАСу лежить на землі в кібуці Кфар-Аза, 10 жовтня 2023 року / Associated Press

У десятках інших прикордонних міст і кібуців уздовж кордону були виявлені подібні жахливі сцени, за словами офіційних представників Армії оборони Ізраїлю.

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