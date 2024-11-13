"Це не залишиться без відповіді": експерт відповів, чи збільшить Байден підтримку України до кінця каденції

Фінальний акорд Джо Байдена може відбутися на саміті Рамштайн.

У чинного президента США Джо Байдена з'явилося ще більше причин збільшити підтримку України до кінця каденції.

Про це сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі "Київ 24".

"Ми вже бачимо реакцію партнерів на посилення Росії північнокорейським контингентом. Вони вже заявляють, що це не залишиться без відповіді", - сказав Жмайло.

Відповідно експерт нагадав, що одним ізпунктів Плану перемоги Зеленського є далекобійність.

"Тому за ці 70 днів і до цього буде прикута основна увага", - сказав Жмайло.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що нинішня адміністрація зробить усе можливе, щоб зміцнити Україну на полі бою наступного року або підготувати мирні переговори з Росією.

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