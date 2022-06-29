Це нікчемна історія: Зеленський про наслідки для Сирії після визнання окупаційних структур на Донбасі

Жодних відносин України із Сирією більше не буде.
Росія все ж таки "вичавила" із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше", - повідомив він.
Нагадаємо, російські літаки бомбардували райони біля контрольованого повстанцями міста Ідліб на північному заході Сирії.
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