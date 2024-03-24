Колишній агент ЦРУ Марк Полімеропулос заявив, що звинувачення російського диктатора Путіна України в організації теракту в концертному залі є повною нісенітницею.

Про це пише видання The Hill.

В інтерв'ю Алексові Вітту на MSNBC в суботу він заявив, що жодних доказів цим звинуваченням нема.

"Ми чули, як Путін у своєму п'ятихвилинному виступі згадав Україну, він стверджує, що терористи намагалися перетнути кордон з Україною. Жодних доказів цього немає. І ви також бачите, як на російських телеканалах розповсюджуються діпфейки про нібито причетність до теракту українських спецслужб. І, звичайно, це все нісенітниця", — сказав Полімеропулос.

Зазначимо, що російський диктатор Путін у своєму зверненні заявив, що затримані на кордоні з Білоруссю підозрювані у скоєнні теракту намагались "втекти до України".

Колоній агент ЦРУ вважає, що диктатор зробив такі заяви через бажання відвернути увагу від некомпетентності російської служби безпеки, посилити репресії проти інакомислення і створити можливість мобілізувати більше людей для продовження війни з Україною.

"По-перше, звичайно, для того, щоб відвернути увагу від некомпетентності російських спецслужб. Але є деякі речі, які, на жаль, Путін може використати у своїх інтересах. Додаткове придушення інакомислення всередині Росії, а також можливість мобілізації. Алексе, не забувайте про майже 400 тисяч військових, яких Росія втратила на війні в Україні. Москва потребує мобілізації. Можливо, найближчими днями ми побачимо, як Путін закликатиме до мобілізації більшої кількості людей, він спробує цим скористатися", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський силовик, який відрізав вухо підозрюваному у тероризмі, продає свій ніж.

Крім того, ми раніше інформували, що теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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