"Це нісенітниця": МЗС Чехії відповіло на ноту РФ, в якій йшлося про заборону постачати Україні озброєння без дозволу Кремля

"Це нісенітниця": МЗС Чехії відповіло на ноту РФ, в якій йшлося про заборону постачати Україні озброєння без дозволу Кремля

Міністр закордонних справ Чехії сказав, що у відомство не брали до уваги дипломатичну ноту від РФ.

Міністерство закордонних справ Чехії поставило Росія на місце. У зовнішньополітичному відомстві дипломатичну ноту РФ, в якій йшлося, що Прага не може постачати колишнє радянське озброєння до третіх країн без згоди Москви, назвали "нісенітницею".

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише місцеве чеське видання Ceske Noviny.

Міністр заявив, що у його відомстві на цю ноту не збираються реагувати, бо "це нісенітниця, і щодо цих коштів засобів немає пункту, який забороняє реекспорт".

"У МЗС надійшла нота про те, що нам нібито не дозволено постачати зброю радянського виробництва до третіх країн без дозволу Росії. Росія вимагає брехати, щоб припинити нашу підтримку України" , - сказав очільник МЗС Чехії.

У Міноборони Чехії пояснили, що загрозами, шантажем та поширенням дезінформації Росія намагається відбити бажання у західних країн допомагати Україні.

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