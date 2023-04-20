"Це очевидно, як схід Сонця": Путін, вчепившись за стіл, порозмірковував про багатополярність

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "багатополярність у світі тільки посилюватиметься, а ті, хто цьому перешкоджає, програють".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Цей тренд — тенденція до багатополярності у світі — неминучий. Він тільки посилюватиметься. І ті, хто цього не зрозуміє і не слідуватиме в цьому тренді, програватимуть. Це факт абсолютно очевидний. Це так само очевидно, як схід сонця. З цим нічого не вдієш. Ті, хто намагаються перешкодити цьому, тільки зіткнуться з додатковими проблемами, яких у них і так вистачає", — заявив диктатор на засіданні Ради з питань розвитку місцевого самоврядування.

Під час засідання Путін вже традиційно, щосили вчепився руками за стіл. У Мережі раніше припускали, що диктатор змушений сидіти у такій позі через свою хворобу.

Путін знову сидів, вчепившись руками за стіл.

Раніше ексофіцер спецслужб РФ Гліб Каракулов розповів , чи справді Путін смертельно хворий.

Російський політолог Валерій Соловей заявив, що Путін виступає публічно після прийому сильних стимуляторів.

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