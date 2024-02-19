"Це одразу втягує США у війну": конкурентка Трампа висловилась про допомогу Україні

США мають надати Україні всю необхідну допомогу, щоб американським військовим не довелося воювати з РФ.

Про це заявила Ніккі Гейлі – колишній постійний представник США в ООН та конкурентка Трампа за право висуватися на виборах президента від Республіканської партії, передає ABC News.

Вона розкритикувала адміністрацію Байдена, звинувативши її, що Білий дім мало розповідає американцям, навіщо Штати мають допомагати Україні.

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"Джо Байден жодного разу не розмовляв з американським народом про те, чому Україна важлива. Він жодного разу не розмовляв з з американським народом про терористичну діяльність, яка відбувається з Ізраїлем, і чому Іран такий небезпечний. Він жодного разу не говорив про загрози Китаю. І коли ви не говорите про ці речі з американським народом, вони збираються дистанціюватися від цього", – пояснила кандидатка у президенти США.

Гейлі переконана, що коли Путін захопить Україну, наступними будуть Польща й балтійські країни. А ці країни – члени НАТО.

"Це одразу втягує Америку у війну. Саме цього ми намагаємося уникнути. І тому цей пакет допомоги (Україні. – Ред.) є таким важливим. Україна не просить війська, вона просто просить обладнання та боєприпаси, щоб виграти цю війну. Вони мають велику бойову силу. Ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб вони могли перемогти, щоб ми могли запобігти відправці будь-кого з наших військових воювати", – зазначила конкурентка Трампа.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Президент Байден запросив у Конгресу США $61 млрд на допомогу Україні, але Конгрес США так і не ухвалив рішення про допомогу Україні.

З 16 лютого Палата представників пішла на канікули до 28 лютого.

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