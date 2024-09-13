Це означатиме війну НАТО з Росією: представник РФ в ООН зробив гучну заяву

Російський дипломат у грубому стилі зауважив, що “західним колегам” не вдасться “відмазатися і перевалити провину на Київ”.

Якщо рішення про зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по території РФ буде ухвалено, це означатиме, що країни НАТО починають пряму війну з Росією.

Про це у п'ятницю, 13 вересня, заявив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя, фрагменти виступу якого опублікували російські пропагандисти.

“Такий розвиток ситуації принципово змінить наші відносини з західним табором... У такому разі ми, зрозуміло, будемо змушені ухвалювати відповідні рішення зі всіма наслідками, що випливають з них, для західних агресорів”, – пригрозив представник держави-агресорки, натякнувши на можливість застосування ядерної зброї.

Водночас Василь Небензя у традиційному для російської дипломатії грубому стилі зауважив, що “західним колегам” не вдасться “відмазатися і перевалити провину на Київ”.

До речі, вкотре скориставшись ядерним шантажем, представник РФ в ООН дорікнув Міноборони США тим, що Пентагон нібито замовив моделювання наслідків ядерної війни для аграрного сектору Східної Європи.

Представник США, який отримав слово після виступу Небензі, зазначив, що щойно всі присутні почули пропаганду та разючу брехню.

Нагадаємо, напередодні президент держави-агресорки Володимир Путін у коментарі російським пропагандистам заявив, що застосування українською армією західної зброї великої дальності для ударів по Росії означатиме безпосередню участь країн НАТО у бойових діях. Його слова майже дослівно повторив сьогодні Василь Небензя в ООН.

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