"Це погане рішення. Угорщина не хоче брати участь у цьому": Орбан вийшов, коли голосували щодо України

Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра.

Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра Віктора Орбана, що дозволило уникнути вето. Про це повідомили високопосадовці інституцій ЄС. Щодо самого Орбана, то очільник Угорщини підтвердив, що утримався під час голосування за початок переговорів про вступ України до ЄС, а свого ставлення до цього не змінив.

Про це йшлося у заяві Орбана 14 грудня.

"Рішення починати переговори з Україною — погане рішення", — сказав він.

Водночас, пояснив Орбан, після майже восьмигодинного обговорення решта 26 країн-членів ЄС наполягали на підтримці переговорів з Україною і вирішили "йти своїм шляхом".

"Угорщина не хоче брати участь у цьому дуже поганому рішенні", — додав він.

За даними джерел, всі інші держави віддали голос за початок переговорів з Україною, таким чином, були 26 голосів за та один утримався.

У команді голови Європейської Ради Шарля Мішеля підтвердили, що рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу до ЄС ухвалили за відсутності угорського прем’єра.

"Юридично це абсолютно відповідає правилам. Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов з кімнати", — зауважив представник команди голови Європейської Ради.

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Перемогою, яка мотивує, надихає та зміцнює назвав президент Володимир Зеленський крок лідерів європейських держав.

Тим часом премʼєр Угорщини Віктор Орбан, прибувши на дводенний саміт ЄС у Брюсселі, заявив, що гроші для допомоги Україні на короткострокову перспективу вже в бюджеті Євросоюзу.

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