Пєсков назвав "помилкою" визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав це "помилкою" і заявив, що "жодних Збройних сил РФ там не було і немає".

Кіровський районний суд міста Ростова ненароком визнав присутність військ РФ на окупованій території українського Донбасу. У Кремлі відреагували на цей інцидент і назвали це "помилкою".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

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"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає. Збройні сили РФ є на території РФ", — заявив він у коментарі пропагандистському ресурсу ТАСС.

Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу. За інформацією Андрія Цаплієнка, суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.

Нагадаємо, за інформацією української військової розвідки, командування збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО).

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