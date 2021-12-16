Пєсков назвав "помилкою" визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав це "помилкою" і заявив, що "жодних Збройних сил РФ там не було і немає".
Кіровський районний суд міста Ростова ненароком визнав присутність військ РФ на окупованій території українського Донбасу. У Кремлі відреагували на цей інцидент і назвали це "помилкою".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст (вироку суду). Тому що це неможливо, жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було і немає. Збройні сили РФ є на території РФ", — заявив він у коментарі пропагандистському ресурсу ТАСС.
Нагадаємо, у Ростові суддя, який виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців, мимоволі визнав присутність російських військ на Донбасі. Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у соцмережі та опублікував скріни з вироку суду, які підтверджують факт присутності російських військ на окупованій території Донбасу. За інформацією Андрія Цаплієнка, суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.
Нагадаємо, за інформацією української військової розвідки, командування збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО).
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