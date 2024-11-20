"Це порожні балачки": глава МЗС Франції оцінив ядерні погрози Путіна

Францію не лякають зміни в ядерній доктрині Росії, оголошені напередодні кремлівським диктатором Путіним.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу CNews у середу, 20 листопада.

"Це лише порожні балачки, давайте не дамо себе залякати погрозами Росії", — сказав Барро.

США дозволили Україні завдавати ударів територією Росії ракетами великої дальності американського виробництва у відповідь на участь військових КНДР у війні проти України, що на Заході вважають ескалацією конфлікту. Після того як у РФ стало відомо про це, Путін знову витягнув свою "ядерну палицю" і почав "розмахувати" нею, погрожуючи Україні та країнам НАТО.

"Це ядерна риторика, яку Володимир Путін використовує вже два з половиною роки, щоб викликати страх. І це не стало сюрпризом, тому що кілька тижнів тому він уже заявив про модифікацію ядерної доктрини", — уточнив міністр.

Жан-Ноель Барро також повторив слова президента Франції Еммануеля Макрона, закликавши Росію "прийти до тями" і згадати про "відповідальність ядерної держави", яка до того ж є постійним членом Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, Росія знову розпочала ядерний шантаж. Прислужники Путіна – Пєсков та Медведєв – зробили відповідні заяви про можливість завдання ядерних ударів у разі використання Україною американських ракет ATACMS по території Росії. Військовий експерт пояснив реальність ядерних погроз від РФ.

Читайте також: