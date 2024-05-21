Це принципово: у Держдепі розповіли, якого очікують закінчення війни в Україні

Державний секретар під час візиту до України наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.
Сполучені Штати займають принципову позицію та хочуть, щоб російська агресія проти України закінчилась перемогою Києва.
Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер Укрінформ.
"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - підкреслив він.
Міллер нагадав, що державний секретар під час візиту до України наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.
Він пояснив, що позиція Вашингтона є чіткою та передбачає, що Росія повинна програти війну Україні.
"Я думаю, що наша позиція — кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, — залишається достатньо чіткою вже понад два роки", - резюмував Міллер.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній очільник Пентагону зробив гучну заяву про війська НАТО в Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що Україна не може себе захистити через обмеження США.
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