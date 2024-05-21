Це принципово: у Держдепі розповіли, якого очікують закінчення війни в Україні

Державний секретар під час візиту до України наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.

Сполучені Штати займають принципову позицію та хочуть, щоб російська агресія проти України закінчилась перемогою Києва.

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Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер Укрінформ.

"Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, та чітко дали зрозуміти це, в тому числі шляхом виділення мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки", - підкреслив він.

Міллер нагадав, що державний секретар під час візиту до України наголосив на стратегічній поразці Росії в цьому конфлікті.

Він пояснив, що позиція Вашингтона є чіткою та передбачає, що Росія повинна програти війну Україні.

"Я думаю, що наша позиція — кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми переможеним, — залишається достатньо чіткою вже понад два роки", - резюмував Міллер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній очільник Пентагону зробив гучну заяву про війська НАТО в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Україна не може себе захистити через обмеження США.

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