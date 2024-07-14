Це прописано в міжнародному праві: Столтенберг заявив, що Україна може бити західною зброєю по території РФ

Українські військові мають право завдавати ударів по військовим цілям на території Росії. І це чітко визнано міжнародним правом.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як зазначається, Столтенберг підтримує удари ЗСУ по військовим об’єктам на території Росії. За його словами, згідно з міжнародним правом, самооборона включає й удари по території агресора.

“Моя позиція - немає сумнівів у тому, що Україна має право атакувати законні військові цілі на території країни-агресора - Росії. Це чітко визначено міжнародним правом, оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає й удари на території агресора. Для мене це абсолютно ясно", - сказав Столтенберг.

Він також додав, що країни НАТО, які надали Україні свою зброю, запровадили різні обмеження на її використання. Водночас деякі із них взагалі не ставлять лімітів, а хтось пропонує лише деякі обмеження.

Столтенберг також наголосив, що низка союзників послабили свої обмеження, зокрема - через наступ росіян на Харківщині.

“Під час бойових дій, які тривали на території України, Сили оборони все одно завдавали удари за умовною лінією фронту по цілях РФ, що знаходилися на українській землі. Але у випадку з Харківщиною лінія фронту і кордон РФ майже збігаються, як тут очікувати, що Україна не буде атакувати артилерію або аеродроми, які розміщені по інший бік фронту і відповідно кордону. Тому я вітаю рішення союзників, які відкрили можливість більшого використання зброї для ударів по цих цілях”, - додав Столтенберг.

Нагадаємо, що Курську область атакувала навала безпілотників - палала місцева телевежа.

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