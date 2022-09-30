Це прояв слабкості та поразки Путіна - генсек НАТО про спроби РФ анексувати частину України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що анексія очільником Кремля Володимиром Путіним українських територій - це "прояв слабкості і поразки".

У НАТО прокоментували "договір" про анексію українських територій, підписаний Путіним та ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Генсек НАТО назвав таке рішення "проявом слабкості РФ".

Про це 30 вересня на брифінгу сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Це ознака слабкості (спроба анексувати українські території - ред.). Це визнання показує, що війна Росії проти України не відбувається так, як заплановано. Путін зазнав поразки у своїх стратегічних цілях. На ньому лежить повна відповідальність за цю війну. І його відповідальність у тому, щоб її закінчити і завершити страждання хоробрих українців, а також закінчити проблеми із продовольством у світі. Якщо Росія припинит воювати - буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати яе незалежна та суверенна держава у Європі", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО висловлює рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Генсек Альянсу запевнив про подальшу підтримку України з боку НАТО.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій. Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали так званий "договір" про анексію частини України. Також диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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