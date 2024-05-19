"Це пряма загроза нашому життю": в Британії зробили заяву щодо відносин між Китаєм та Росією

Велика Британія стурбована тісними відносинами між Китаєм та країною-терористом Росією. В Британії в цьому союзі вбачають загрозу демократичним принципам.

Про це з в інтерв’ю Sky News заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

За його словами, російський диктатор Путін “буквально вбиває своїх опонентів”. Водночас китайський лідер Сі Цзіньпін “не поділяє наші цінності свободи та демократії”.

“Отже, якщо у нас така ситуація, і вони Путін та Сі Цзіньпін, намагаються поширити свою систему на решту світу, ми повинні зрозуміти та розплющити очі, що це пряма загроза нашому способу життя”, - заявив Шаппс.

Крім того, він нагадав про зв’язки Росії з Іраном та Північною Кореєю, як подібний ризик.

“Це не добре для тих із нас, хто любить демократію”, - додав Грант Шаппс.

Нагадаємо, що Путін та Сі Цзіньпін намагаються "проштовхнути" свою ідею закінчення війни в Україні.

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