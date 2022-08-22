"Це рішення все одно з’явиться": Зеленський вкотре закликав визнати РФ державою-терористкою

Президент України Володимир Зеленський закликав визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористкою.

Цю тему Зеленський підняв у вечірньому зверненні.

"Я вдячний усім нашим друзям у різних країнах світу, які просувають необхідність визнати об’єктивну реальність і юридично визначити Росію державою-терористом. Це рішення все одно з’явиться, і питання лише в тому, скільки ще життів Росія встигне забрати, поки удари у відповідь від міжнародної спільноти не стануть справді відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 17 серпня, обстріляли гуртожиток у Харкові. У цьому будинку мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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