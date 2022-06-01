"Це Росія нападає на Україну, а не навпаки: Блінкен пояснив, що потрібно, аби закінчити війну

"Це Росія нападає на Україну, а не навпаки: Блінкен пояснив, що потрібно, аби закінчити війну

Держсекретар США закликав РФ припинити агресію проти України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що це Росія напала на Україну, а не навпаки.

Про це він сказав на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції.

"Саме Росія вирішила вдатися до агресії, незважаючи на місяці зусиль США щодо врегулювання. Вони почали цей конфлікт. (Для закінчення війни. — Ред.) потрібно, щоб Росія пішла на деескалацію і зупинила агресію. На кожній стадії російської агресії були сумніви, що робитиме Альянс і країни Заходу. Але ми спільно запровадили санкції. Але наша єдність і рішучість у стримуванні Росії є безпрецедентною", — зазначив держсекретар.

Блінкен пояснив, що зброя, яку отримують українці від США та союзників дозволить посилити позиції України під час переговорів з РФ.

За його словами, українська влада запевнила, що не буде використовувати цю зброю по цілях в Росії.

"У нас є довіра між країнами", — запевнив держсекретар. Він також закликав РФ припинити агресію проти України.

Раніше Ентоні Блінкен анонсував надання Україні ракетних систем.

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