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"Це Росія, Росія і Росія": Байден про високі ціни на енергоресурси та їжу

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"Це Росія, Росія і Росія": Байден про високі ціни на енергоресурси та їжу

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден звинувачує Росію у створенні світової продовольчої кризи.

За високі ціни на енергію та продовольство несе відповідальність виключно Росія на чолі з Путіним.

Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді.

"Причина, чому ціни на газ зростають, - це Росія, Росія, Росія. Причина продовольчої кризи полягає в Росії. Росія не дозволяє вивозити зерно з України", - сказав він.

Нагадаємо, що Байден анонсував надання Україні 800 млн доларів військової допомоги.

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