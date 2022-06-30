"Це Росія, Росія і Росія": Байден про високі ціни на енергоресурси та їжу

Президент США Джо Байден звинувачує Росію у створенні світової продовольчої кризи.
За високі ціни на енергію та продовольство несе відповідальність виключно Росія на чолі з Путіним.
Про це 30 червня сказав Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє спеціальний кореспондент ТСН.ua в Мадриді.
"Причина, чому ціни на газ зростають, - це Росія, Росія, Росія. Причина продовольчої кризи полягає в Росії. Росія не дозволяє вивозити зерно з України", - сказав він.
Нагадаємо, що Байден анонсував надання Україні 800 млн доларів військової допомоги.
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