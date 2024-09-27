"Це шлях Путіна": Дуда розкритикував заяви польського уряду щодо блокування вступу України до ЄС

Путін напав на Україну, щоб не допустити її євроатлантичної інтеграції. Тому погрози польського уряду заблокувати вступ України до ЄС є поганим шляхом.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що неприпустимо шантажувати Україну погрозами заблокувати її вступ до ЄС через історичні суперечки.

Таку думку він висловив в інтерв'ю Polsat News, опублікованому у п'ятницю, 27 вересня.

"Блокування інтеграції України із Заходом є однією з причин, чому Путін напав на Україну. Тому будувати відносини з Україною таким чином – це так чи інакше йти шляхом Путіна", – заявив президент Польщі.

Коментарі польського президента пролунали у відповідь на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша щодо Волинської трагедії. Він заявив, що Варшава заблокує вступ України до Євросоюзу, якщо не вдасться вирішити історичну суперечку.

За словами Дуди, проблема ексгумації жертв Волинської трагедії є постійною темою у його спілкуванні з президентом України, але це "делікатне і складне питання", тому воно просувається доволі повільно.

"Я сподіваюся, що до кінця мого президентства [2025 року – ред.] буде якийсь прорив у цьому питанні. З іншого боку, я не хотів би, щоб це відбувалося шляхом жорстокого шантажу, який, на мою думку, не принесе добрих результатів", – наголосив Дуда.

Історична суперечка між Україною та Польщею пов'язана з подіями, які відбулись 81 рік тому на українських землях, окупованих на той час нацистською Німеччиною. Волинська трагедія – обопільні етнічні чистки поляків та українців. І до сьогодні між обома народами немає порозуміння щодо чисельності жертв, організаторів та виконавців злочину.

Нагадаємо, Дуда відреагував на чергові ядерні погрози кремлівського диктатора. Польський президент заявив, що "Путін знає, що буде проклятий", якщо Росія застосує ядерну зброю.

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